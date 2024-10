Paolo De Chiara presenta il libro “Una vita contro la camorra” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Autostrade, appalti e camorra il grido d’allarme di un Testimone di Giustizia. Il giornalista Paolo De Chiara narra la drammatica vicenda di un dirigente d’azienda che ha scoperto e segnalato le corruzioni nelle opere pubbliche da parte della camorra. “Una vita contro la camorra” di Paolo De Chiara, edito da Bonfirraro, racconta le minacce, le intimidazioni, le pressioni e le violenze subite dal protagonista, dirigente di un’impresa di costruzioni, che ha avuto il coraggio di sfidare un sistema corrotto e criminale, che coinvolgeva non solo i clan camorristici, ma anche i vertici dello Stato e dell’impresa. Un sistema che ha causato numerose vittime innocenti. Ha denunciato i responsabili, ma si è trovato solo contro un sistema criminale che lo ha minacciato, perseguitato, isolato. Ha perso tutto: il lavoro, la famiglia, la libertà. Lopinionista.it - Paolo De Chiara presenta il libro “Una vita contro la camorra” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Autostrade, appalti eil grido d’allarme di un Testimone di Giustizia. Il giornalistaDenarra la drammatica vicenda di un dirigente d’azienda che ha scoperto e segnalato le corruzioni nelle opere pubbliche da parte della. “Unala” diDe, edito da Bonfirraro, racconta le minacce, le intimidazioni, le pressioni e le violenze subite dal protagonista, dirigente di un’impresa di costruzioni, che ha avuto il coraggio di sfidare un sistema corrotto e criminale, che coinvolgeva non solo i clan camorristici, ma anche i vertici dello Stato e dell’impresa. Un sistema che ha causato numerose vittime innocenti. Ha denunciato i responsabili, ma si è trovato soloun sistema criminale che lo ha minacciato, perseguitato, isolato. Ha perso tutto: il lavoro, la famiglia, la libertà.

