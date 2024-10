Open Arms, Salvini “Paura zero, è un processo politico” (Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Sono a Palermo, dove domani ci sarà l’ultima udienza del processo che mi vede imputato per sequestro di persona. Hanno chiesto sei anni di carcere, cinque più uno, e un risarcimento di un milione di euro ai clandestini. Paura? zero”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in una diretta sui social.“Non ho Paura perchè ritengo di aver fatto il mio lavoro, facevo il ministro, ho difeso i confini e salvato vite. Questo è un processo politico portato avanti dalla sinistra in Parlamento e da una parte di magistratura di sinistra”, ha aggiunto. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Open Arms, Salvini “Paura zero, è un processo politico” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Sono a Palermo, dove domani ci sarà l’ultima udienza delche mi vede imputato per sequestro di persona. Hanno chiesto sei anni di carcere, cinque più uno, e un risarcimento di un milione di euro ai clandestini.”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, in una diretta sui social.“Non hoperchè ritengo di aver fatto il mio lavoro, facevo il ministro, ho difeso i confini e salvato vite. Questo è unportato avanti dalla sinistra in Parlamento e da una parte di magistratura di sinistra”, ha aggiunto. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Open Arms - Salvini “Nessuna paura - contro di me un processo politico” - PALERMO (ITALPRESS) – “Sono a Palermo, dove domani ci sarà l’ultima udienza del processo che mi vede imputato per sequestro di persona. Paura? Zero”. “Non ho paura perché ritengo di aver fatto il mio lavoro, facevo il ministro, ho difeso i confini e salvato vite. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in una diretta sui social. (Unlimitednews.it)

“Non ho paura”. Salvini a testa alto sul processo Open Arms : rifarei tutto - Io sto con Salvini”, recita il cartellone. Una richiesta curiosa, ci sono persone che erano in galera perché occupavano le case degli altri e sono state liberate e c'è un ministro che fa fatto il suo lavoro e dovrebbe finire in carcere pagando pure i danni”. “Non ho paura di essere condannato, sono orgoglioso di quello che ho fatto”. (Iltempo.it)

Open Arms : Salvini - ‘Ho paura? No - è un processo politico’ - Questo è un processo politico con cui attaccare il centrodestra e il governo. Così Matteo Salvini a Quarta Repubblica su Rete4. “Credo nella magistratura e cerco di dirlo senza sorridere troppo. “Paura per me? No. (Adnkronos) – “Ho paura di essere condannato? No. E’ un processo assurdo”. . Non sono preoccupato per me, onestamente mi è pesto spiegare ai miei figli quello che stava succedendo”. (Calcioweb.eu)