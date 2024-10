One Direction, Liam Payne morto a 31 anni: la sua lotta contro alcol e depressione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Los Angeles, 17 ottobre 2024 – Liam Payne, uno dei cinque membri della boy band One Direction è morto all’età di 31 anni, dopo essere caduto da tre piani in un hotel a Buenos Aires, Argentina, secondo l'Associated Press . Alberto Crescenti, capo del sistema medico di emergenza dello stato, ha detto che Payne è caduto in un cortile del Casa Sur Hotel. Non è chiaro se la caduta sia stata un incidente e le autorità stanno indagando sulle circostanze della sua morte. Poche ore prima della morte le autorità locali erano state chiamate allarmate da “un uomo molesto sotto il probabile effetto di droghe o alcol”. Nato a Wolverhampton, Inghilterra, Payne ha iniziato la sua carriera nell'industria musicale come concorrente dell"X Factor" britannico nel 2008, quando è stato escluso dallo show. Quotidiano.net - One Direction, Liam Payne morto a 31 anni: la sua lotta contro alcol e depressione Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Los Angeles, 17 ottobre 2024 –, uno dei cinque membri della boy band Oneall’età di 31, dopo essere caduto da tre piani in un hotel a Buenos Aires, Argentina, secondo l'Associated Press . Alberto Crescenti, capo del sistema medico di emergenza dello stato, ha detto cheè caduto in un cortile del Casa Sur Hotel. Non è chiaro se la caduta sia stata un incidente e le autorità stanno indagando sulle circostanze della sua morte. Poche ore prima della morte le autorità locali erano state chiamate allarmate da “un uomo molesto sotto il probabile effetto di droghe o”. Nato a Wolverhampton, Inghilterra,ha iniziato la sua carriera nell'industria musicale come concorrente dell"X Factor" britco nel 2008, quando è stato escluso dallo show.

Alberto Crescenti, capo del sistema medico di emergenza dello stato, ha detto che Payne è caduto in un cortile del Casa Sur Hotel. "Mi sento benissimo, mi sento davvero, davvero bene e il supporto dei fan è stato davvero, davvero buono, quindi sono super felice". Come membro degli One Direction, Payne ha fatto parte di uno dei gruppi più importanti della storia del pop contemporaneo