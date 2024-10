Tpi.it - Ohio, lo stato non più in bilico patria degli “hillbillies” di J.D. Vance

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel lessico della politica d’Oltreoceano, tante volte la parolaè divenuta sinonimo di “in”. Situato nel cuore della rust belt, la cintura della ruggine lungo la quale si concentrano le fabbriche che hanno ceduto il passo alla deindustrializzazione e rappresentano il simbolo di una middle class impoverita che negli ultimi anni è stata più spesso vicina ai repubblicani che ai democratici. E così, come l’industria è diventata in parte un ricordo in quest’area, anche la fama diindell’sembra stia seguendo lo stesso percorso. Fino a poco tempo fa vincere in questosembrava indispensabile per vincere le elezioni, e la storia insegna che questo vale in primis per i repubblicani.