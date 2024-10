Nuovi guai per lady Pompei: Boccia indagata a Pisa per reati patrimoniali. E stavolta tace (Di giovedì 17 ottobre 2024) Maria Rosaria Boccia è sotto indagine non solo a Roma per il caso Sangiuliano ma anche a Pisa: l’accusa questa volta è di reati contro il patrimonio. A riferire i Nuovi giudiziari per lady Pompei è il Fatto quotidiano, che per primo dà notizia di un’inchiesta in corso della Guardia di Finanza di Finanza di Torre Annunziata (Napoli). Che ha consegnato la documentazione e gli atti all’interessata. Boccia indagata a Pisa per reati patrimoniali Il quotidiano diretto da Marco Travagliosottolinea che la Boccia, sempre prodiga di dichiarazioni, foto, video e storie su Instagram, non ha voluto rilasciare commenti sull’argomento. Secondo la ricostruzione, i fatti risalirebbero al 2021, durante la pandemia, e sarebbero avvenuti in un piccolo paese in provincia di Pisa. Dalla Procura Pisana, però, non trapelano informazioni neanche sulla tipologia di reato contestato alla 41enne. Secoloditalia.it - Nuovi guai per lady Pompei: Boccia indagata a Pisa per reati patrimoniali. E stavolta tace Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Maria Rosariaè sotto indagine non solo a Roma per il caso Sangiuliano ma anche a: l’accusa questa volta è dicontro il patrimonio. A riferire igiudiziari perè il Fatto quotidiano, che per primo dà notizia di un’inchiesta in corso della Guardia di Finanza di Finanza di Torre Annunziata (Napoli). Che ha consegnato la documentazione e gli atti all’interessata.perIl quotidiano diretto da Marco Travagliosottolinea che la, sempre prodiga di dichiarazioni, foto, video e storie su Instagram, non ha voluto rilasciare commenti sull’argomento. Secondo la ricostruzione, i fatti risalirebbero al 2021, durante la pandemia, e sarebbero avvenuti in un piccolo paese in provincia di. Dalla Procurana, però, non trapelano informazioni neanche sulla tipologia di reato contestato alla 41enne.

