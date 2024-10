Napoli, rivoluzione improvvisa: Conte spiazza tifosi e senatori (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Napoli lavora in vista del prossimo incontro di campionato. Conte riflette sulla formazione titolare: tante le novità attese. Prosegue la marcia di avvicinamento del Napoli alla prossima partita di campionato. Gli azzurri, alla ripresa del torneo dopo il momentaneo stop dovuto agli impegni delle Nazionali, faranno visita all’Empoli decimo in classifica andato fin qui incontro ad una sola sconfitta. Un match di fondamentale importanza per Antonio Conte, intenzionato a restare in vetta e aumentare il vantaggio nei confronti dell’Inter (seconda a -2 punti) e della Juventus (terza a -3). Antonio Conte vuole vincere contro l’Empoli (LaPresse) – TvPlay.itIl tecnico salentino, come noto, nell’occasione dovrà fare a meno di due colonne portanti: parliamo di Stanislav Lobotka e Mathias Olivera, usciti malconci dalle sfide con le rispettive selezioni. Tvplay.it - Napoli, rivoluzione improvvisa: Conte spiazza tifosi e senatori Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Illavora in vista del prossimo incontro di campionato.riflette sulla formazione titolare: tante le novità attese. Prosegue la marcia di avvicinamento delalla prossima partita di campionato. Gli azzurri, alla ripresa del torneo dopo il momentaneo stop dovuto agli impegni delle Nazionali, faranno visita all’Empoli decimo in classifica andato fin qui incontro ad una sola sconfitta. Un match di fondamentale importanza per Antonio, intenzionato a restare in vetta e aumentare il vantaggio nei confronti dell’Inter (seconda a -2 punti) e della Juventus (terza a -3). Antoniovuole vincere contro l’Empoli (LaPresse) – TvPlay.itIl tecnico salentino, come noto, nell’occasione dovrà fare a meno di due colonne portanti: parliamo di Stanislav Lobotka e Mathias Olivera, usciti malconci dalle sfide con le rispettive selezioni.

