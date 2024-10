MUSME - Museo di Storia della Medicina di Padova, gli appuntamenti di ottobre (Di giovedì 17 ottobre 2024) Gli EsperiMUSME del mese di ottobre sono dedicati al corpo umano nell’arte, per scoprire come le artiste e gli artisti nella Storia hanno rappresentato il nostro organismo.Sabato 19 ottobre alle ore 15 c’è il laboratorio intitolato “Il corpo umano e le sue illustrazioni” per bambini e bambine Padovaoggi.it - MUSME - Museo di Storia della Medicina di Padova, gli appuntamenti di ottobre Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Gli Esperidel mese di ottobre sono dedicati al corpo umano nell’arte, per scoprire come le artiste e gli artisti nellahanno rappresentato il nostro organismo.Sabato 19 ottobre alle ore 15 c’è il laboratorio intitolato “Il corpo umano e le sue illustrazioni” per bambini e bambine

Ancora un hotel occupato dai latinos. La storia di un macchinista eroe. ASCOLTA il podcast di oggi 17 ottobre - . Ascolta il podcast RomaTodaily su Spotify Le notizie di oggi, giovedì 17 ottobre, a Roma, lette e commentate da Matteo Torrioli e Valerio Valeri nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi. (Romatoday.it)

Museo di Storia Naturale - il 18 ottobre Gabriele Benucci presenta il libro "L'edizione livornese dell'Encyclopedie di Diderot e D'Alembert" - Venerdì 18 ottobre, dalle 17 alle 19, si terrà nella Saletta Bianca del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo la presentazione del volume "L'edizione livornese dell'Encyclopedie di Diderot e D'Alembert" di Gabriele Benucci (Edizioni Erasmo-Livorno). Presenta Emiliano Carnieri... (Livornotoday.it)

Ottobre del FAI - un mese dedicato alla storia - all’arte e alla natura dell’Italia - Organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS con l’apertura di settantadue siti di cui 15 ancora in via di restauro. . In questo fine settimana, 12 e 13 ottobre, tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti eventi dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. (Mondouomo.it)