Lanazione.it - "Musica in Fabbrica”, 500 persone alla serata concerto di Giovanni Nesi per la ricerca

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17 ottobre 2024 - Circa 500hanno assistito sabato scorso a “in”, che ha visto come protagonista il pianista, ospitata da Rifinizione Nuove Fibre a Montemurlo. Il ricavato dellaad oggi è di 41.533 euro, a cui se ne aggiungeranno altri da contabilizzare nei prossimi giorni, e sarà interamente devolutoFondazione Fresco Parkinson Institute Italia Onlus per la creazione di un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale specifico per le Distonie e per finanziare il primo progetto digenetica clinica rivolto allecon malattia di Parkinson con esordio precoce e/o familiarità e Distonie focali del musicista presso il Nuovo Ospedale S. Stefano di Prato.