Montevarchi. Inaugurato il ponte "La Familiare" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 – Si chiama ponte "La Familiare" il nuovo collegamento tra la Ginestra e via della Sugherella e che unisce il Nord e il Sud di Montevarchi. Un intervento dal costo complessivo di 790 mila euro, 440 mila dei quali finanziati con risorse del PNRR, circa 305mila euro con fondi comunali e 44mila euro con risorse ministeriali. Il taglio del nastro è stato accompagnato dalla novità del nome del ponte "La Familiare", fortemente voluto dall'Amministrazione Chiassai Martini, battezzato con una dedica speciale: "Alle donne e agli uomini che con il loro lavoro hanno contribuito all'emancipazione sociale ed economica della nostra comunità" riportato nelle targhe messe all'inizio dei passi pedonali.

