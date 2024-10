Monica Guerritore "desnuda" nel thriller erotico? Le clamorose conseguenze planetarie (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non è la prima, Monica Guerritore, a spogliarsi sul set a 66 anni, impegnarsi in succulente scene di materasso e accoppiarsi con un partner molto più giovane. Eppure, nella serie televisiva di Netflix Inganno, ha sfondato come nessuna prima di lei: tutti ne parlano, piace anche se non piace, è oggetto di discussione e soprattutto domina nella classifica degli ascolti del colosso mondiale dello streaming. Avercene. Saranno le ambientazioni della costiera amalfitana, lo stile patinato che ricorda le gloriose fiction targate Tarallo (quelle con Gabriel Garko e Giuliana De Sio), sarà la massiccia presenza di copule tra l'attrice italiana dalla sensualità ancora prorompente e mai volgare e il giovane Giacomo Gianniotti. Sarà che c'è il mistero, ingrediente che tiene lo spettatore sempre con il fiato corto, voglioso di vedere la puntata successiva. Liberoquotidiano.it - Monica Guerritore "desnuda" nel thriller erotico? Le clamorose conseguenze planetarie Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non è la prima,, a spogliarsi sul set a 66 anni, impegnarsi in succulente scene di materasso e accoppiarsi con un partner molto più giovane. Eppure, nella serie televisiva di Netflix Inganno, ha sfondato come nessuna prima di lei: tutti ne parlano, piace anche se non piace, è oggetto di discussione e soprattutto domina nella classifica degli ascolti del colosso mondiale dello streaming. Avercene. Saranno le ambientazioni della costiera amalfitana, lo stile patinato che ricorda le gloriose fiction targate Tarallo (quelle con Gabriel Garko e Giuliana De Sio), sarà la massiccia presenza di copule tra l'attrice italiana dalla sensualità ancora prorompente e mai volgare e il giovane Giacomo Gianniotti. Sarà che c'è il mistero, ingrediente che tiene lo spettatore sempre con il fiato corto, voglioso di vedere la puntata successiva.

Monica Guerritore - protagonista in Inganno : “Noi donne siamo donne a tutti gli effetti - le età so sono spostate” - La società sta diventando più consapevole di questo tema, soprattutto grazie alla crescente attenzione verso il benessere fisico e mentale, come dimostrano l’uso degli integratori e la diffusione dello yoga. Monica Guerritore: “Noi donne siamo donne a tutti gli effetti” Ai nostri microfoni la Guerritore ha fatto fatto una dichiarazione che sottolinea un concetto importante: accettare l’età ... (Superguidatv.it)

“Non ero a mio agio per le scene di sesso - non avevo esperienza. Con Monica Guerritore abbiamo lavorato sulle scene intime” : ecco chi è Giacomo Gianniotti - Un giorno incontra l’affascinante e misterioso Elia (Giacomo Gianniotti) che porterà scompiglio non solo nella vita di Gabriella, ma anche di tutta la sua famiglia. – ha detto a Today Gianniotti – Alla fine sono sempre le cose che mi fanno paura che mi danno la spinta per decidere di fare qualcosa, è questo che ti fa crescere come attore. (Ilfattoquotidiano.it)

Inganno - intervista a Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti : "L'imprevisto è sexy" - Si incontrano per caso (ma è davvero così?) e scatta la passione. Tra il desiderio, la passione e una relazione che sfida i tabù: la nostra intervista ai protagonisti della serie Netflix diretta da Pappi Corsicato. Scritta a sedici mani da Teresa Ciabatti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi e Michela Straniero, è ambientata sulla Costiera Amalfitana. (Movieplayer.it)