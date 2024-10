Mistermovie.it - Mister Movie | Cameron Diaz spiega perché ha abbandonato il cinema nel 2014

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Con l’attesa del suo ritorno sul grande schermo, previsto per il prossimo anno,si apre sulla sua lunga pausa dall’industriatografica. La talentuosa attrice, nota per le sue performance indimenticabili e quattro candidature ai Golden Globe, ha recentemente condiviso i motivi che l’hanno spinta a prendersi del tempo lontano da Hollywood.: La sua pausa dalla recitazione e il ritorno sul grande schermo Parlando al Fortune’s Most Powerful Women Summit,ha rivelato: “Sentivo di dover fare questo passo per riconquistare la mia vita. Non mi interessava l’opinione di nessuno, né il successo degli altri. Era fondamentale per me prendermi cura di me stessa e costruire la vita che desideravo.