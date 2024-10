Milano, uomo tenta una rapina al bar: il titolare reagisce e lo uccide a colpi di forbici in strada. Esclusa (per ora) la legittima difesa, si ascoltano testimoni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un uomo è stato trovato morto in strada a Milano questa mattina intorno alle 5. La vittima era riversa a terra in viale Giovanni da Cermenate. La vittima si chiamava Eros Di Ronza, ha Ilmattino.it - Milano, uomo tenta una rapina al bar: il titolare reagisce e lo uccide a colpi di forbici in strada. Esclusa (per ora) la legittima difesa, si ascoltano testimoni Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Unè stato trovato morto inquesta mattina intorno alle 5. La vittima era riversa a terra in viale Giovanni da Cermenate. La vittima si chiamava Eros Di Ronza, ha

Milano : un uomo ucciso durante un tentativo di rapina in un bar - Questi dettagli evidenziano la serietà della situazione e pongono interrogativi sulla tempistica e sulla reazione del titolare, impazienti di chiarire i contorni legali dell’atto. Le indagini saranno cruciali per determinare le responsabilità legali del titolare del bar e se si configura effettivamente un caso di legittima difesa. (Gaeta.it)