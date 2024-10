Migranti: Italia guida i falchi sui rimpatri. Muro di Madrid e Berlino. Meloni spiega all’Europa “l’esperimento Albania” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ha trainato mezza Europa, Giorgia Meloni, sui Migranti. L'offensiva che Italia, Danimarca e Olanda hanno portato al summit Ue sui rimpatri ha incassato un seguito importante segnando l'incipit di un nuovo approccio che si sta facendo largo a Bruxelles. La strategia ha, come simbolo, i cosiddetti 'returns hub', ovvero i centri per i rimpatri dove collocare gli irregolari. Tutti, rigorosamente, fuori dai confini europei. L'articolo Migranti: Italia guida i falchi sui rimpatri. Muro di Madrid e Berlino. Meloni spiega all’Europa “l’esperimento Albania” proviene da Firenze Post. .com - Migranti: Italia guida i falchi sui rimpatri. Muro di Madrid e Berlino. Meloni spiega all’Europa “l’esperimento Albania” Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ha trainato mezza Europa, Giorgia, sui. L'offensiva che, Danimarca e Olanda hanno portato al summit Ue suiha incassato un seguito importante segnando l'incipit di un nuovo approccio che si sta facendo largo a Bruxelles. La strategia ha, come simbolo, i cosiddetti 'returns hub', ovvero i centri per idove collocare gli irregolari. Tutti, rigorosamente, fuori dai confini europei. L'articolosuidi” proviene da Firenze Post.

