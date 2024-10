Migliori ristoranti del Veneto, 8 premiati nel Veronese (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Veneto celebra l'arte del mangiar bene: martedì 15 ottobre a Palazzo Grandi Stazioni di Venezia si è tenuta la quinta edizione di Veneto Food Excellence 2024, sono stati premiati i 39 Migliori ristoranti del Veneto, considerati tali tenendo in conto i punteggi ottenuti in tre delle più Veronasera.it - Migliori ristoranti del Veneto, 8 premiati nel Veronese Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilcelebra l'arte del mangiar bene: martedì 15 ottobre a Palazzo Grandi Stazioni di Venezia si è tenuta la quinta edizione diFood Excellence 2024, sono statii 39del, considerati tali tenendo in conto i punteggi ottenuti in tre delle più

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tre Bicchieri 2025 - i migliori vini del Veneto premiati dal Gambero Rosso - Sergio Zenato Ris. Sup. Ca' del Magro 2022 Monte del Frà Custoza Sup. Il Casale 2022 Agostino Vicentini Soave Sup. Tre Bicchieri 2025 del Veneto: il Valdobbiadene e le altre denominazioni Riprendiamo il discorso sul distretto del valdobbiadenese e sul carattere spesso più snello e agile dimostrato da alcuni dei protagonisti del comprensorio. (Gamberorosso.it)

I migliori oli del Veneto scelti dal Gambero Rosso - 000 infatti sono gli ettari di oliveto messi a dimora e una quarantina i frantoi attivi. Così l’oliveto è anche tutela del territorio: difesa dal suo lento abbandono e rilancio turistico di queste zone dove il visitatore può facilmente approdare dopo aver visitato le vicine città d’arte: Verona, Venezia, Padova, Treviso. (Gamberorosso.it)