Maltempo, ancora vento e temporali. Allerta arancione in Liguria, Emilia Romagna e Toscana (Di giovedì 17 ottobre 2024) ancora Maltempo sull'Italia, con la perturbazione di origine atlantica che staziona sul Mediterraneo e porta piogge e temporali su alcune regioni settentrionali e centrali, in particolare sul Nord Ovest e sulla Toscana. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’Allerta meteo che prevede precipitazioni diffuse - che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento - su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. In particolare, è arancione l'Allerta per tutta la Liguria, salvo i bacini grandi della zona A (provincia di Imperia) dove resta gialla. Allerta arancione anche in Emilia-Romagna e Toscana occidentale. Per Milano è stata emanata un'Allerta meteo gialla con rischio di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Tg24.sky.it - Maltempo, ancora vento e temporali. Allerta arancione in Liguria, Emilia Romagna e Toscana Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)sull'Italia, con la perturbazione di origine atlantica che staziona sul Mediterraneo e porta piogge esu alcune regioni settentrionali e centrali, in particolare sul Nord Ovest e sulla. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’meteo che prevede precipitazioni diffuse - che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di- su Piemonte,. In particolare, èl'per tutta la, salvo i bacini grandi della zona A (provincia di Imperia) dove resta gialla.anche inoccidentale. Per Milano è stata emanata un'meteo gialla con rischio di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Maltempo - ancora pioggia su novarese e Vco : continua l'allerta meteo - Prosegue per oggi, ma anche per la giornata di domani, venerdì 18 ottobre, l'allerta meteo gialla su novarese e Vco. Le forti piogge proseguiranno ancora per un po'. Come indicato dal bollettino di Arpa, per il pomeriggio di oggi sono attese ancora precipitazioni diffuse, di forte intensità... (Novaratoday.it)

Maltempo - ancora vento e temporali. Allerta arancione in Liguria ed Emilia Romagna -  A Venezia lattivato il Mose: ill centro maree maree ha previsto una massima di 105-110 centimetri (LE PREVISIONI). Per Milano è stata emanata un'allerta meteo gialla con rischio di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che prevede precipitazioni diffuse - che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da ... (Tg24.sky.it)

Frane - allagamenti e disagi - il maltempo si abbatte sulla Liguria e sul nord Italia : ancora 5 giorni di nubifragi - Il maltempo si abbatte sulla Liguria e sul nord Italia, √® allerta massima (ANSA FOTO) ‚Äď Notizie. comPer quasi un‚Äôintera settimana i temporali non daranno tregua alla regione. ‚Äď ha spiegato il meteorologo Edoardo Ferrara ‚Äď Tra oggi e venerd√¨ apice del maltempo al Nord con piogge e rovesci a tratti intensi e battenti: attenzione particolare alla Liguria, dove complessivamente potranno cadere ... (Notizie.com)