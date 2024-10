Lo hanno arrestato Choc all’evento in manette il volto noto dei social | botte anche ai carabinieri

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Dà in escandescenze durante la sagra delle castagne,tiktoker. È successo l’inverosimile a Soriano nel Cimino, ridente cittadina nella meravigliosa terra della Tuscia viterbese. Quella che sembrava una giornata all’insegna della spensieratezza, con i profumi buoni dell’autunno, ha avuto un esito davvero inaspettato. Almeno per il protagonista di questa notizia. Parliamo del 36enne Damiano Sartori, tiktoker che conta quasi 30mila follower solo sulla piattaforma di video sharing cinese. L’uomo, originario di Fonte Nuova (Roma), ha visto scelto la 57esima edizione della Sagra delle Castagne che ogni anno raccoglie a Soriano nel Cimino migliaia di visitatori. Tra gli ultimi video pubblicati ce ne sono alcuni in cui Damiano Sartori incontra alcuni sorianesi vestiti con abiti d’epoca.