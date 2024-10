Lezione gratuita di fotografia digitale a Ladispoli: evento da non perdere il 20 ottobre (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 20 ottobre 2023, la pittoresca località di Torre Flavia a Ladispoli diventerà il palco di una Lezione teorico-pratica di fotografia digitale, tenuta dal maestro d’arte Fabio Soldaini. Quest’evento è un’opportunità unica per tutti gli appassionati di fotografia e chi desidera avvicinarsi a quest’arte, all’insegna di una trasmissione di conoscenze che unisce l’arte alle meraviglie del territorio. Rientra nel progetto “Ladispoli città della formazione gratuita“, un’iniziativa che mira a promuovere la crescita culturale e professionale attraverso corsi e seminari. Dettagli dell’evento e obiettivi formativi La Lezione, della durata di due ore, si svolgerà all’aria aperta, offrendo un’esperienza immersiva nel contesto naturale e storico di Torre Flavia. Gaeta.it - Lezione gratuita di fotografia digitale a Ladispoli: evento da non perdere il 20 ottobre Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 202023, la pittoresca località di Torre Flavia adiventerà il palco di unateorico-pratica di, tenuta dal maestro d’arte Fabio Soldaini. Quest’è un’opportunità unica per tutti gli appassionati die chi desidera avvicinarsi a quest’arte, all’insegna di una trasmissione di conoscenze che unisce l’arte alle meraviglie del territorio. Rientra nel progetto “città della formazione“, un’iniziativa che mira a promuovere la crescita culturale e professionale attraverso corsi e seminari. Dettagli dell’e obiettivi formativi La, della durata di due ore, si svolgerà all’aria aperta, offrendo un’esperienza immersiva nel contesto naturale e storico di Torre Flavia.

