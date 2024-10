Le location di Don Matteo 14: dov’è girata la serie con Raoul Bova (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giovedì 17 ottobre 1014 su Rai 1 va in onda la prima puntata di "Don Matteo 14", la serie che vede protagonista Raoul Bova nei panni di Don Massimo: scopriamo dove si sono svolte le riprese della fiction. Fanpage.it - Le location di Don Matteo 14: dov’è girata la serie con Raoul Bova Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giovedì 17 ottobre 1014 su Rai 1 va in onda la prima puntata di "Don14", lache vede protagonistanei panni di Don Massimo: scopriamo dove si sono svolte le riprese della fiction.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DON MATTEO 14 : DUE MATRIMONI APRONO LA SERIE CHE GLI ITALIANI AMANO SENZA CEDIMENTI - . Gli ingredienti che hanno reso “Don Matteo” la serie che il pubblico ama senza cedimenti fin dall’esordio nel gennaio del 2000. La cerimonia viene ostacolata da contrattempi, tra cui un caso che coinvolge la sorellastra di Don Massimo, Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini). A complicare le cose arrivano, visto che la capitana Olivieri e il PM Nardi si trasferiscono a Roma, un nuovo capitano ... (Bubinoblog)

DON MATTEO 14 : LA SERIE CHE GLI ITALIANI AMANO SENZA CEDIMENTI DAL LONTANO 2000 - La serie “Don Matteo” è prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario. Le vicende di tutti loro si intrecceranno, tra vita quotidiana, momenti divertenti, indagini da svolgere, corse in motocicletta tra panorami mozzafiato e sentimenti da scoprire. (Bubinoblog)

Don Matteo 14 : chi sono le new entry? Tutti i nuovi personaggi della serie con Raoul Bova - I nuovi personaggi di Don Matteo 14 saranno motore di nuove storie ma anche una finestra sul misterioso passato di don Massimo, interpretato da Raoul Bova: ecco chi sono le new entry. Tutto pronto per Don Matteo 14, che si prepara a tornare su Rai 1 a partire da domani con nuove storie, nuove indagini e tanti nuovi personaggi. (Movieplayer.it)