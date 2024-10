L’attacco social della Salemi: Milano insicura (Di giovedì 17 ottobre 2024) Più che denuncia, uno sfogo perché non c’è alcun episodio concreto segnalato. Ma la sensazione di paura che incute Milano sembra di questi tempi contagiosa, tra i personaggi famosi. A pochi giorni dal video pubblicato sui social dall’atleta Nicola Bartolini, è la volta dell’infuencer Giulia Salemi che, per fortuna sua, non è stata però aggredita dai ladri. Nata nel 1993 a Piacenza, da madre iraniana e padre italiano, la Salemi ha partecipato a vari programmi tv, da Pechino Express al Grande Fratello Vip. Oltre alla tv, la 31enne fa attività da influencer. E nel video sul suo profilo lamenta la scarsa sicurezza della città dove vive, Milano. Basta essere donna e camminare in città la sera per rischiare grosso, secondo lei. "Sono davvero così stufa e impaurita da donna, ogni giorno vivo con il terrore di girare da sola" incalza dal suo profilo Instagram. Ilgiorno.it - L’attacco social della Salemi: Milano insicura Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Più che denuncia, uno sfogo perché non c’è alcun episodio concreto segnalato. Ma la sensazione di paura che incutesembra di questi tempi contagiosa, tra i personaggi famosi. A pochi giorni dal video pubblicato suidall’atleta Nicola Bartolini, è la volta dell’infuencer Giuliache, per fortuna sua, non è stata però aggredita dai ladri. Nata nel 1993 a Piacenza, da madre iraniana e padre italiano, laha partecipato a vari programmi tv, da Pechino Express al Grande Fratello Vip. Oltre alla tv, la 31enne fa attività da influencer. E nel video sul suo profilo lamenta la scarsa sicurezzacittà dove vive,. Basta essere donna e camminare in città la sera per rischiare grosso, secondo lei. "Sono davvero così stufa e impaurita da donna, ogni giorno vivo con il terrore di girare da sola" incalza dal suo profilo Instagram.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giulia Salemi si sfoga sui social : “Non è possibile avere paura” - la denuncia su Milano - Io da donna ho paura, ogni giorno della mia vita io ho paura di uscire da sola”. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli, infatti, ha condiviso su Instagram una storia, mentre stava camminando per le vie del capoluogo lombardo e ha rivelato di provare molta paura e di non sentirsi sicura. Come lei anche Flavio Briatore era stato derubato in pieno centro e aveva parlato di una città davvero pericolosa. (Dilei.it)

Nuove direttive per l’housing sociale a Milano : Riduzione del consumo di suolo e regolamentazione edilizia - Questo progetto, previsto per essere completato in un arco temporale di circa 12 mesi, nasce anche in risposta alle recenti inchieste della Procura, che hanno causato un blocco significativo nel settore edilizio in città. Tuttavia, gli aumenti dell’indice potranno avvenire solo in presenza di specifici requisiti, come la costruzione di edilizia residenziale sociale e servizi convenzionati. (Gaeta.it)

Metro A di Roma - ragazzo entra con sci - casco - tuta e guanti - i social si scatenano : "Si prepara a Milano-Cortina" - VIDEO - Scene di disagio sulla metro A di Roma dove un ragazzo entra con gli sci, la tuta, il casco e i guanti come se si dovesse preparare ad una giornata in montagna. Il video sta facendo il giro dei social ed è subito diventato virale in quanto il giovane è vestito con un abbigliamento inadatto per la st . (Ilgiornaleditalia.it)