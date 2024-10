La Lega si raduna a Palermo per "proteggere" Salvini: sarà il giorno dell’arringa di Giulia Bongiorno (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Domani 18 ottobre la Lega sarà in piazza Politeama a Palermo per sostenere Matteo Salvini che sarà nell’aula bunker del Pagliarelli per il processo Open Arms. Appuntamento dalle 10. sarà il giorno dell’arringa di Giulia Bongiorno: i parlamentari della Lega, insieme a tanti cittadini, saranno in Palermotoday.it - La Lega si raduna a Palermo per "proteggere" Salvini: sarà il giorno dell’arringa di Giulia Bongiorno Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Domani 18 ottobre lain piazza Politeama aper sostenere Matteochenell’aula bunker del Pagliarelli per il processo Open Arms. Appuntamento dalle 10.ildiBon: i parlamentari della, insieme a tanti cittadini, saranno in

“Vuole il posto della collega”. Nunzia De Girolamo pigliatutto : l’altra conduttrice non ne sarà felice - Dopo una stagione brillante con Gianluca Semprini a Estate in diretta, Nunzia De Girolamo è tornata in tv con Ciao Maschio. Che però potrebbe essere solo la prima di questa stagione e non solo. Leggi anche: “Le storie finiscono”. E proprio perché sono ormai due anni consecutivi che conduce l’Estate in diretta con grande successo potrebbe avere ottime chance di realizzare il suo sogno. (Caffeinamagazine.it)

La sindaca di Latina Matilde Celetano : “Attacchi sul mio aspetto fisico saranno perseguiti legalmente” - In questo contesto, la sindaca ha esposto la sua determinazione nell’affrontare questi attacchi legali, specificando come “anche qualora fosse ricorsa a interventi di chirurgia estetica, non esiste una giustificazione per questo tipo di giudizio”. Le affermazioni della sindaca descrivono un ambiente tossico in cui le donne sono giudicate non solo per il loro lavoro ma anche per come appaiono, una ... (Gaeta.it)

Riforma 4+2 - Valditara : “Legame strutturale tra scuola e impresa. Ci sarà uno scambio di esigenza - offerta e finanziamenti. Campus in ogni regione” - "La riforma del 4+2 crea un legame strutturale tra scuola e impresa": lo ha ribadito il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara al 39° Convegno di Capri dei giovani imprenditori. Campus in ogni regione” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. "Con la filiera 4+2 non c'è la compressione di 5 anni in 4, puntiamo sulla qualità e non sulla quantità. (Orizzontescuola.it)