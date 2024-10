Juventus, Motta ritrova un giocatore. E Adzic sogna il debutto (Di giovedì 17 ottobre 2024) In vista del match di sabato 19 ottobre 2024 alle ore 20.45 contro la Lazio all`Allianz Stadium, tutto esaurito per l`occasione, la Juventus Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) In vista del match di sabato 19 ottobre 2024 alle ore 20.45 contro la Lazio all`Allianz Stadium, tutto esaurito per l`occasione, la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus - Tudor : “Fase difensiva il punto di forza di Thiago Motta” - sono stati presi anche giocatori importanti come Tavares, Tchaouna e Dia. Il precursore è stato Gasperini: Motta non è Gasperini, ma ha fatto suoi alcuni principi”. Lo ha dichiarato Igor Tudor in un’intervista a Tuttosport. “Il calcio troppo posizionale è superato, è anche facile da leggere – prosegue –. (Sportface.it)

Juventus - nuovo stop per Thiago Motta : non si allena in vista della Lazio | CM.IT - it. itIl J-Medical è pieno zeppo di infortunati, con l’allenatore bianconero in emergenza per le prossime sfide che vedranno impegnata la ‘Vecchia Signora’. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato. it non si sta allenando nella seduta di questa mattina alla Continassa insieme al resto del gruppo agli ordini di Thiago Motta. (Calciomercato.it)

Calciomercato Juventus - colpo in attacco : Motta ritrova il suo figlioccio - itKalimuendo è cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain proprio con Thiago Motta, che lo conosce bene e lo ha visto crescere. Thiago Motta, nome nuovo per il suo attaccante (LaPresse) tvplay. . L’attaccante francese è in forze al Rennes ed è stato osservato speciale della Vecchia Signora nel corso dell’ultimo Francia-Austria di Under 21, dove tra l’altro è anche andato a segno. (Tvplay.it)