Italia, il Parlamento ha approvato la legge: l’utero in affitto diventa reato universale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Grande svolta nel panorama legislativo Italiano: il Parlamento approva la legge che rende l’utero in affitto reato universale. Anche chi ne fa ricorso all’estero verrà punito. La notizia arriva dopo una battaglia politica e mediatica durata anni: ieri il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che rende l’utero in affitto reato L'articolo Italia, il Parlamento ha approvato la legge: l’utero in affitto diventa reato universale proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Italia, il Parlamento ha approvato la legge: l’utero in affitto diventa reato universale Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Grande svolta nel panorama legislativono: ilapprova lache rendein. Anche chi ne fa ricorso all’estero verrà punito. La notizia arriva dopo una battaglia politica e mediatica durata anni: ieri il Senato hain via definitiva il disegno diche rendeinL'articolo, ilhalainproviene da La Luce di Maria.

