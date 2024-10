Istat nel 2023 in povertà assoluta 129 milioni di minori | record da 2014

Istat, nel 2023 in povertà assoluta 1,29 milioni di minori: record da 2014 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel 2022 sono 1,29 milioni i minori in povertà assoluta (13,8% sul totale dei minori), valore più elevato dal 2014. Lo rileva l’Istat nelle statistiche sulla povertà relative all’anno passato. Inoltre, – rileva sempre l’istituto – è del 16,5% “la quota di famiglie con persona di riferimento operaio o assimilato in povertà assoluta”. Resta stabile invece il dato complessivo sulla povertà assoluta: nel 2023 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,2 milioni di famiglie (8,4% sul totale delle famiglie residenti, valore stabile rispetto al 2022) e quasi 5,7 milioni di individui (9,7% sul totale degli individui residenti, come nell’anno precedente). L’incidenza della povertà assoluta fra le famiglie con almeno uno straniero è pari al 30,4%, si ferma invece al 6,3% per le famiglie composte solamente da italiani. Lapresse.it - Istat, nel 2023 in povertà assoluta 1,29 milioni di minori: record da 2014 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel 2022 sono 1,29in(13,8% sul totale dei), valore più elevato dal. Lo rileva l’nelle statistiche sullarelative all’anno passato. Inoltre, – rileva sempre l’istituto – è del 16,5% “la quota di famiglie con persona di riferimento operaio o assimilato in”. Resta stabile invece il dato complessivo sulla: nelsono in condizione dipoco più di 2,2di famiglie (8,4% sul totale delle famiglie residenti, valore stabile rispetto al 2022) e quasi 5,7di individui (9,7% sul totale degli individui residenti, come nell’anno precedente). L’incidenza dellafra le famiglie con almeno uno straniero è pari al 30,4%, si ferma invece al 6,3% per le famiglie composte solamente da italiani.

