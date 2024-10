Il vino umbro conquista Chicago: eccellenze in vetrina al Vinitaly Usa (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Umbria si prepara a varcare nuovi confini grazie alla partecipazione congiunta della Regione e della Camera di Commercio al Vinitaly USA, l’importante fiera internazionale dedicata ai vini e ai distillati, che si terrà a Chicago il 20 e 21 ottobre 2024.Per due giorni, le etichette umbre Perugiatoday.it - Il vino umbro conquista Chicago: eccellenze in vetrina al Vinitaly Usa Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Umbria si prepara a varcare nuovi confini grazie alla partecipazione congiunta della Regione e della Camera di Commercio alUSA, l’importante fiera internazionale dedicata ai vini e ai distillati, che si terrà ail 20 e 21 ottobre 2024.Per due giorni, le etichette umbre

Vinitaly e Gambero Rosso volano insieme a Chicago per promuovere il vino italiano - Gli appuntamenti del Gambero Rosso Il ricco programma vede circa 30 appuntamenti in due giorni tra masterclass, tasting e focus di mercato. Realizzato in collaborazione con ITA - Italian Trade Agency, porterà a Chicago una presenza qualificata e autorevole di importatori, distributori e acquirenti, che permetterà il successo e lo sviluppo del business delle aziende, in un momento ... (Gamberorosso.it)

Usa - il meglio della produzione del Belpaese con Vinitaly a Chicago - Di rilievo anche la partecipazione di opinion leader, influencer e stampa di settore. Spazio infine alle sessioni della Vinitaly international Academy e all’Orient Express “La Dolce Vita”, con i vini selezionati tra gli espositori di Verona per la proposta di viaggi di lusso in Europa. Dopo il numero zero dello scorso anno, il debutto fieristico oltreoceano di Veronafiere e Fiere Italiane si ... (Ildenaro.it)

I vini dell’Umbria fanno tappa a Chicago per il Vinitaly.Usa 2024 - L’Umbria si presenta agli Stati Uniti nella sua veste migliore e approda oltreoceano portando con se le eccellenze del territorio nella città del vento: Chicago. “La nostra partecipazione a Vinitaly.Usa 2024 - sottolinea l’assessore all’Agricoltura della Regione Umbria, Roberto Morroni -... (Perugiatoday.it)