Il fidanzamento satellitare tra Giorgia Meloni ed Elon Musk: il caso Starlink (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ovviamente non parliamo del gossip americano tra la MEloni ed Elon Musk, ma della sua società, Starlink, e qualcuno, non Crosetto che sembra ormai diventato ministro della Difesa a sua insaputa, che trattava le nostre forniture militari tecnologiche. In mezzo strani intermediari, non gente azzimata come nel famoso caso Lockheed, ma hacker ed ufficiali del sottobosco militare, si parla, ma siamo ancora agli inizi, di un appalto da 1,5 mld da dare a Musk per gestire le comunicazioni satellitari della nostra difesa e intelligence. A questa inchiesta condotta dalla GdF del generale De Gennaro si arriva tramite una semplice e rituale indagine per mazzette alla Sogei, società di informatica del Tesoro. La tecnica indagatoria è quella canonica, una ciliegia tira l’altra, un telefonino ci porta ad altre conversazioni, queste molto più intriganti. Thesocialpost.it - Il fidanzamento satellitare tra Giorgia Meloni ed Elon Musk: il caso Starlink Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ovviamente non parliamo del gossip americano tra laed, ma della sua società,, e qualcuno, non Crosetto che sembra ormai diventato ministro della Difesa a sua insaputa, che trattava le nostre forniture militari tecnologiche. In mezzo strani intermediari, non gente azzimata come nel famosoLockheed, ma hacker ed ufficiali del sottobosco militare, si parla, ma siamo ancora agli inizi, di un appalto da 1,5 mld da dare aper gestire le comunicazioni satellitari della nostra difesa e intelligence. A questa inchiesta condotta dalla GdF del generale De Gennaro si arriva tramite una semplice e rituale indagine per mazzette alla Sogei, società di informatica del Tesoro. La tecnica indagatoria è quella canonica, una ciliegia tira l’altra, un telefonino ci porta ad altre conversazioni, queste molto più intriganti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Meloni guida il fronte Ue anti Green deal - La critica si concentra sulla decarbonizzazione forzata, che non può avvenire a spese della capacità produttiva e della competitività dell’Europa. Per unire l’Europa, invece, serve nuovo debito comune come quello che ha finanziato il Pnrr. «Perchè», ha detto, «non c’è nulla di verde in un deserto» Le sue affermazioni sollevano interrogativi cruciali sul futuro della transizione verde in Europa e ... (Panorama.it)

Manovra - Turco (M5s) : “Governo Meloni torna all’austerità - tradite le promesse su tasse e pensioni” - it sulla manovra del governo Meloni e ha sottolineato soprattutto un punto: l'esecutivo ha rinunciato a superare la legge Fornero, ad abbassare le tasse e ad aumentare le pensioni minime a mille euro. "I prossimi sette anni saranno anni difficili per gli italiani", ha commentato. Continua a leggere . (Fanpage.it)

Manovra - Meloni : mistificazioni su Sanità - 10. 48 miliardi nel 2025 e 140,6 miliardi nel 2026". . Lo ha scritto sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replicando alle proteste per i fondi sulla Sanità. 37 miliardi nel 2024 e +4. 12 miliardi nel 2015". Record della storia d'Italia per il Fondo sanitario: 136. 4 miliardi per la Sanità in due anni (+2. (Televideo.rai.it)