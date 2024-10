Il Chieti fa rispettare la legge del PalaTricalle: ko la Pielle Livorno del teatino Ennio Leonzio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Torna a sorridere il Chieti Basket e lo fa dopo 2 sconfitte di fila e in un turno infrasettimanale che poneva al cospetto della banda Lardo la quotatissima Pielle Livorno, guidata in campo da un figlio di Teate, quell'Ennio Leonzio che è stato il migliore dei suoi con 18 punti e che ritrovava da Chietitoday.it - Il Chieti fa rispettare la legge del PalaTricalle: ko la Pielle Livorno del teatino Ennio Leonzio Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Torna a sorridere ilBasket e lo fa dopo 2 sconfitte di fila e in un turno infrasettimanale che poneva al cospetto della banda Lardo la quotatissima, guidata in campo da un figlio di Teate, quell'che è stato il migliore dei suoi con 18 punti e che ritrovava da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chieti-Pielle Livorno 79-73 - non basta un ottimo Leonzio. Secondo ko consecutivo per i livornesi - Il terzo quarto sorride ancora ai labronici, che dopo essere tornati a -10 chiudono ad un solo possesso di svantaggio (60-57). Miglior realizzatore il solito Ennio Leonzio con 18 punti, ma l’MVP del match è stato senza dubbio Bechi, autore di 15 punti e dei canestri decisivi per la vittoria. L’inizio del secondo quarto faceva prevedere una disfatta, con Chieti che scappa sul + 19, da quel ... (Sport.quotidiano.net)

Basket serie B | Chieti - Toscana Legno Pielle Livorno 79-73 : biancoblu sommersi dalle triple di Chieti. Arriva il secondo KO consecutivo - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Dimenticare la sconfitta contro Ravenna e tornare a vincere. Questi gli obiettivi della Toscana Legno Pielle Livorno che stasera, mercoledì 16 ottobre, torna in campo per il turno infrasettimanale contro Chieti (palla a due alle 21). I biancoblù... (Livornotoday.it)

Basket serie B | Chieti - Toscana Legno Pielle Livorno in diretta. Live - . Dimenticare la sconfitta contro Ravenna e tornare a vincere. I biancoblù dovranno fare a meno, ancora una volta, di Zahariev. . Questi gli obiettivi della Toscana Legno Pielle Livorno che stasera, mercoledì 16 ottobre, torna in campo per il turno infrasettimanale contro Chieti (palla a due alle 21). (Livornotoday.it)