Hooker trascina la Libertas Livorno alla prima vittoria casalinga di stagione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Libertas Livorno 1947 – Ferraroni Juvi Cremona 79-62 (25-15, 39-26, 54-4, 21-19) Libertas Livorno 1947: Quinton Hooker 24 (2/6, 6/8), Adrian Banks 15 (4/9, 0/3), Ariel Filloy 12 (1/3, 2/8), Tommaso Fantoni 9 (1/4, 0/0), Nazzareno Italiano 6 (3/4, 0/2), Francesco Fratto 4 (2/2, 0/1), Andrea Bargnesi 3 (0/0, 1/2), Gregorio Allinei 2 (1/1, 0/1), Luca Tozzi 2 (1/2, 0/0), Dorin Buca 2 (1/1, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0), Filippo Spinelli 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 20 / 24 – Rimbalzi: 41 10 + 31 (Quinton Hooker, Adrian Banks 10) – Assist: 19 (Adrian Banks 7)FERRARONI JUVI CREMONA: Isiah Brown 17 (4/13, 2/3), Eddy Polanco 12 (4/6, 0/2), Alessandro Morgillo 10 (4/10, 0/0), Federico Massone 7 (0/5, 2/6), Gianmarco Bertetti 6 (1/2, 1/1), Simone Barbante 4 (2/5, 0/1), Yannick Giombini 2 (1/3, 0/0), Lorenzo Tortu 2 (1/4, 0/2), Andrea La torre 2 (1/3, 0/0), Alfonso Zampogna 0 (0/0, ... Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)1947 – Ferraroni Juvi Cremona 79-62 (25-15, 39-26, 54-4, 21-19)1947: Quinton24 (2/6, 6/8), Adrian Banks 15 (4/9, 0/3), Ariel Filloy 12 (1/3, 2/8), Tommaso Fantoni 9 (1/4, 0/0), Nazzareno Italiano 6 (3/4, 0/2), Francesco Fratto 4 (2/2, 0/1), Andrea Bargnesi 3 (0/0, 1/2), Gregorio Allinei 2 (1/1, 0/1), Luca Tozzi 2 (1/2, 0/0), Dorin Buca 2 (1/1, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0), Filippo Spinelli 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 20 / 24 – Rimbalzi: 41 10 + 31 (Quinton, Adrian Banks 10) – Assist: 19 (Adrian Banks 7)FERRARONI JUVI CREMONA: Isiah Brown 17 (4/13, 2/3), Eddy Polanco 12 (4/6, 0/2), Alessandro Morgillo 10 (4/10, 0/0), Federico Massone 7 (0/5, 2/6), Gianmarco Bertetti 6 (1/2, 1/1), Simone Barbante 4 (2/5, 0/1), Yannick Giombini 2 (1/3, 0/0), Lorenzo Tortu 2 (1/4, 0/2), Andrea La torre 2 (1/3, 0/0), Alfonso Zampogna 0 (0/0, ...

Basket serie A2 | Libertas Livorno-Ferraroni Juvi Cremona 79-62 : si accende Hooker - assolo amaranto al PalaMacchia - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY A breve il servizio completo Chieti - Pielle Livorno in diretta. LIVE Libertas Livorno-Juvi Cremona, il live della partita Quarto quarto 40' (79-62) - Finisce qui al PalaMaccha con il secondo successo in campionato per i ragazzi di... (Livornotoday.it)

Libertas Livorno ko nel test con Derthona nel giorno dell’arrivo del play Hooker - A fine gara Andreazza è soddisfatto: “Siamo sempre stati lì, sul pezzo. Per lui 17 punti e un atteggiamento mai domo. Allenatore: De Raffaele. Questo temperamento è nel dna di questa squadra. Poi la partita che ha visto Tortona scappare via subito in un primo quarto da 5 triple e 31 punti: troppo per una Libertas abituata a difendere con le unghie e con i denti. (Corrieretoscano.it)