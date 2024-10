GFVip, Giulia Salemi in lacrime, lo sfogo dell'influencer: "Girare di notte a Milano è spaventoso, come donna io..." (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giulia Salemi, ex concorrente del GFVip, ha deciso di pubblicare un video nel quale si è mostrata in lacrime. Ecco il perché dello sfogo dell'influencer. Comingsoon.it - GFVip, Giulia Salemi in lacrime, lo sfogo dell'influencer: "Girare di notte a Milano è spaventoso, come donna io..." Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), ex concorrente del, ha deciso di pubblicare un video nel quale si è mostrata in. Ecco il perché

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GFVip, Giulia Salemi in lacrime, lo sfogo dell'influencer: "Girare di notte a Milano è spaventoso, come donna io..." - Giulia Salemi, ex concorrente del GFVip, ha deciso di pubblicare un video nel quale si è mostrata in lacrime. Ecco il perché dello sfogo dell'influencer. (comingsoon.it)

Gf Vip, lo sfogo social di Giulia Salemi: “Ecco perché da donna ho paura!” - Giulia Salemi ha utilizzato i propri canali social per denunciare un'evidente situazione di degrado sociale a Milano. (isaechia.it)

Giulia Salemi: «Vivere a Milano mi fa paura, in giro vedo solo potenziali scippatori e stupratori che mi fissano» - La vita a Milano non è tutta rose e fiori come spesso mostrano gli influencer. La città, secondo molti influencer, sarebbe diventata giorno dopo giorno sempre più pericolosa a causa dei continui episo ... (informazione.it)