Tpi.it - Firenze, 22enne uccide la zia e si barrica in casa armato

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) In provincia dila titolare di un negozio di alimentari è stata trovata morta all’interno dell’esercizio commerciale. Si sospetta che la donna, Laura Frosecchi, 55 anni, sia stata uccisa dal nipoteMattia Scutti, che al momento ètoall’interno di un appartamento circondato dai Carabinieri. La tragedia si è consumata nel primo mattino di oggi, giovedì 17 ottobre, a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa, sulle colline di. Si sono sentiti una serie di spari da arma da fuoco provenire dal negozio, che era regolarmente aperto. Poi una cliente è entrata nell’esercizio e ha trovato il corpo della titolare disteso a terra in una pozza di sangue. La cliente ha dato l’allarme. Sono intervenuti il 118 e i Carabinieri, ma per Frosecchi ormai non c’era più niente da fare.