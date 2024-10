Finito vertice Meloni-Salvini-Tajani (Di giovedì 17 ottobre 2024) 0.40 E' terminato a Bruxelles il vertice di maggioranza tra Meloni,Tajani e Salvini al quale successivamente ha partecipato Fitto, candidato italiano alla Commissione Europea. Per Tajani il Ppe sostiene "compatto Fitto e la Lega potrebbe votarlo senza votare la Commissione.Non "si è parlato di contenuti",ma Tajani ha assicurato che non ci sono problemi sulla manovra economica. Eventuali modifiche al testo dipenderanno "dall'arrivo di nuove risorse dal concordato fiscale".Salvini non ha rilasciato dichiarazioni. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) 0.40 E' terminato a Bruxelles ildi maggioranza traal quale successivamente ha partecipato Fitto, candidato italiano alla Commissione Europea. Peril Ppe sostiene "compatto Fitto e la Lega potrebbe votarlo senza votare la Commissione.Non "si è parlato di contenuti",maha assicurato che non ci sono problemi sulla manovra economica. Eventuali modifiche al testo dipenderanno "dall'arrivo di nuove risorse dal concordato fiscale".non ha rilasciato dichiarazioni.

