Festa in provincia di Latina per i 100 anni di nonno Pasquale (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Ricetta per la Longevità: Semplicità e Costanza Il segreto per una vita lunga e serena? Per Pasquale Costantino, centenario di Fondi, sembrano essere state piccole e costanti abitudini quotidiane: un uovo sbattuto a colazione, un sonnellino dopo pranzo e una cena leggera, perfetta per riposare senza problemi durante la notte. Queste routine salutari potrebbero aver contribuito al traguardo raggiunto mercoledì 16 ottobre, quando Pasquale ha celebrato il suo centesimo compleanno circondato dall'affetto dei suoi cari, nella casa in cui ha sempre vissuto. Dalla Bottega alla Fama Regionale: Una Vita di Dedizione Di mestiere falegname, Pasquale ha dedicato la sua vita alla lavorazione del legno.

