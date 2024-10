Iltempo.it - Ex cantante degli One Direction cade dal terzo piano e muore in Argentina

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Liam Payne, ex membro della boyband One, è morto dopo essere caduto daldi un hotel a Buenos Aires, secondo la polizia locale. Secondo una dichiarazione della polizia fornita alla CNN, la morte di Payne, che aveva 31 anni, è avvenuta in un hotel in Costa Rica Street, nel quartiere Palermo. Il musicista era noto soprattutto come membro della famosa boyband britannica: la band, che comprendeva anche Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan, si è formata per la prima volta nel 2010 dopo che ogni membro era apparso nella versione britannica del reality show «The X Factor». Gli Onehanno annunciato che si sarebbero presi una pausa nel 2015. Payne ha poi pubblicato il suo album di debutto da solista nel 2019 intitolato «LP1». A marzo, Payne ha pubblicato il suo LP «Teardrops».