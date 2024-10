Davidemaggio.it - Don Matteo torna con un doppio matrimonio

(Di giovedì 17 ottobre 2024) In Italia ci sono molte istituzioni, in tv ne è rimasta una sola: Don. Benchè con un nuovo protagonista, la serie Lux Vide resiste imperturbabile su Rai 1 da ben ventiquattro anni e questa sera, dopo due anni e mezzo di assenza, tornerà in onda con la quattordicesima stagione. Le dieci nuove puntate saranno dirette da Riccardo Donna, Francesco Vicario e Enrico Ianniello, storico coprotagonista di Un Passo dal Cielo passato dietro la macchina da presa. E seguiranno Don Massimo (Raoul Bova) – il cui vero nome, non dimentichiamolo, è proprio– nelle sue opere di carità ma soprattutto nelle sue indagini, che porterà avanti come sempre con il maresciallo Cecchini (Nino Frassica).