Feedpress.me - Da novembre ai neonati anticorpo contro virus sinciziale: il via libera in conferenza Stato-Regioni, stanziati 50 milioni

Leggi tutta la notizia su Feedpress.me

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Immunizzazione in tutta Italia e per tutti i, a partire dailrespiratorio(VRS) , causa di infezioni anche gravi come la bronchiolite . Laha infatti approvato l’intesa che sancisce il viaalla campagna mirata a proteggere daltutti i piccoli che nasceranno a partire dae quelli nati nei 100 giorni precedenti,