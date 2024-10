Cosa sappiamo della morte di Liam Payne, ex cantante degli One Direction (Di giovedì 17 ottobre 2024) Liam Payne, ex membro dei One Direction, è morto a 31 anni dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires mercoledì pomeriggio. La polizia argentina ha riferito che l’incidente è avvenuto nel quartiere Palermo, presso l’hotel Casa Sur. Secondo le prime informazioni, poco prima della sua morte la polizia era stata alterata da una telefonata che segnalava la presenza di «un uomo aggressivo, apparentemente sotto l’effetto di alcol o droghe». La polizia si è recata sul posto insieme a una squadra dell’assistenza medica di emergenza Sade, ma Payne sarebbe caduto dal balcone quando gli agenti erano appena arrivati all’hotel. Le autorità sanitarie hanno riferito che il cantante ha subìto ferite «molto gravi» e che «non c’è stata alcuna possibilità di salvarlo». Lettera43.it - Cosa sappiamo della morte di Liam Payne, ex cantante degli One Direction Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), ex membro dei One, è morto a 31 anni dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires mercoledì pomeriggio. La polizia argentina ha riferito che l’incidente è avvenuto nel quartiere Palermo, presso l’hotel Casa Sur. Secondo le prime informazioni, poco primasuala polizia era stata alterata da una telefonata che segnalava la presenza di «un uomo aggressivo, apparentemente sotto l’effetto di alcol o droghe». La polizia si è recata sul posto insieme a una squadra dell’assistenza medica di emergenza Sade, masarebbe caduto dal balcone quando gli agenti erano appena arrivati all’hotel. Le autorità sanitarie hanno riferito che ilha subìto ferite «molto gravi» e che «non c’è stata alcuna possibilità di salvarlo».

Choc nel mondo della musica - muore tragicamente Liam Payne degli One Direction - Dopo la separazione dagli One Direction e la nascita del figlio Bear, nato dalla relazione con la cantante Cheryl Tweedy, entrò in riabilitazione. Payne seguì il consiglio e poco dopo formò gli One Direction, composti da Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson. Nel 2011 pubblicarono il loro primo album, “Up All Night”, dopodiché nel 2012 e nel 2015 lanciarono altri album di successo come ... (Dayitalianews.com)

Morto James Payne - ex dei One Direction - 37 Il musicista, cantautore e chitarrista britannico Liam James Payne, ex membro del gruppo One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel Casa Sur, nel quartiere Palermo, a Buenos Aires. Ignote le cause del tragico evento. 8. Tutto è iniziato nel pomeriggio,quando gli agenti della stazione di polizia 14 B si sono recati nell'hotel in seguito a una richiesta di intervento ... (Televideo.rai.it)

Liam Payne morto : l’ex cantante degli One Direction è precipitato dal terzo piano di un albergo a Buenos Aires - 11 di mercoledì 16 ottobre la polizia di Buenos Aires non ha potuto fare altro che constatare la morte di Liam Payne, 31enne ex componente della boyband degli One Direction. Tra questi, il mancato funzionamento di uno dei suoi reni, che lo ha portato a trascorrere i primi anni di vita in ospedale. L’artista ha fatto parte della band che tra il 2000 e il 2016 ha ottenuto un successo planetario con ... (Ilfattoquotidiano.it)