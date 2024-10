Colorno, attesa per la piena della Parma. Il sindaco: "Le paratie sono pronte per l'uso" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il sindaco di Colorno Christian Stocchi ha disposto l'apertura del Centro Operativo Comunale nel corso del pomeriggio di giovedì 17 ottobre. "A causa delle forti precipitazioni, ho firmato l'apertura del Centro Operativo Comunale. Ed è stato inviato un messaggio cautelativo di allerta ai Parmatoday.it - Colorno, attesa per la piena della Parma. Il sindaco: "Le paratie sono pronte per l'uso" Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) IldiChristian Stocchi ha disposto l'apertura del Centro Operativo Comunale nel corso del pomeriggio di giovedì 17 ottobre. "A causa delle forti precipitazioni, ho firmato l'apertura del Centro Operativo Comunale. Ed è stato inviato un messaggio cautelativo di allerta ai

Trofeo Coni - il sindaco Trantino alla cerimonia di apertura : "Lo sport officina del futuro della società" - Cominciato ufficialmente a Catania con la cerimonia d'apertura di stasera il Trofeo Coni, una competizione sportiva molto attesa dai giovani che ha richiamato in città le più alte cariche dello Stato. A fare gli onori di casa con un intenso discorso il primo cittadino catanese, Enrico Trantino... (Cataniatoday.it)

Latina - riapertura scuole : gli auguri del sindaco Celentano - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Auguro ai docenti di poter compiere appieno la loro missione con il sostegno di tutti i genitori, per aiutare ogni studente a superare le difficoltà, consentendogli di proseguire al meglio il percorso formativo e di trasmettergli la conoscenza dei diritti e dei ... (Ilfaroonline.it)

Riapertura Centro Prelievi Ottone - il sindaco : «Purtroppo al momento non ci sono le condizioni» - Il Centro prelievi di Ottone al momento resta chiuso. «Voi tutti sapete che alcuni mesi fa è stato chiuso il centro. Ad aggiornare la popolazione del paese dell’Alta Valtrebbia sul funzionamento del servizio è il sindaco Federico Beccia, con un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune. (Ilpiacenza.it)