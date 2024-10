Choc a Tor Bella Monaca, accoltella il fratello e resta a guardarlo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma – Stavano litigando quando ha preso il coltello e ha accoltellato il fratello alla schiena, poi è rimasto a osservarlo. E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle 15, in largo Mengaroni, a Tor Bella Monaca. L’uomo, con problemi psichiatrici, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri intervenuti sul posto. Portato prima all’ospedale Tor Vergata per un consulto psichiatrico, e poi al carcere di Regina Coeli, è in attesa della convalida. Il fratello ferito è stato soccorso dal 118 e portato al Policlinico Casilino, in codice rosso, dove è stato operato. Se la caverà in 25 giorni. Dai primi accertamenti, la lite sarebbe nata in casa, per poi degenerare in strada. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma – Stavano litigando quando ha preso il coltello e hato ilalla schiena, poi è rimasto a osservarlo. E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle 15, in largo Mengaroni, a Tor. L’uomo, con problemi psichiatrici, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri intervenuti sul posto. Portato prima all’ospedale Tor Vergata per un consulto psichiatrico, e poi al carcere di Regina Coeli, è in attesa della convalida. Ilferito è stato soccorso dal 118 e portato al Policlinico Casilino, in codice rosso, dove è stato operato. Se la caverà in 25 giorni. Dai primi accertamenti, la lite sarebbe nata in casa, per poi degenerare in strada.

