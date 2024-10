Leggioggi.it - Bonus Natale 2024: calcolo e importi con più contratti part time in corso

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Decreto cosiddetto Omnibus (D.L. 9 agosto, numero 113) una indennità una tantum di 100 euro, a beneficio dei dipendenti in possesso di determinati requisiti di reddito, oltre che familiari: il cosiddetto.La somma in questione sarà corrisposta agli aventi diritto insieme alla Tredicesima, previa apposita dichiarazione dei requisiti, da consegnare al datore di lavoro.Alla luce della conversione in Legge 7 ottobre, numero 143 del Decreto Omnibus l’Agenzia Entrate è intervenuta con Circolare 10 ottobre, numero 19/E con l’obiettivo di fornire una serie di chiarimenti sulle modalità di, spettanza ed erogazione del