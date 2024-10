Baby Gang condannato a oltre tre anni (ma potrà esibirsi) (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il trapper "lecchese" Baby Gang è stato condannato in primo grado a tre anni e quattro mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. Lo ha deciso oggi il gup di Milano, Tommaso Perna, nel processo con rito abbreviato per i disordini avvenuti il 10 aprile 2021 in zona San Siro a Milano Leccotoday.it - Baby Gang condannato a oltre tre anni (ma potrà esibirsi) Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il trapper "lecchese"è statoin primo grado a tree quattro mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. Lo ha deciso oggi il gup di Milano, Tommaso Perna, nel processo con rito abbreviato per i disordini avvenuti il 10 aprile 2021 in zona San Siro a Milano

