Arrestato a Parma con 14 kg di cocaina un corriere della droga albanese (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel bagagliaio dell’auto era stato ricavato un doppio fondo in cui erano nascosti 12 panetti del valore di oltre un milione di euro Repubblica.it - Arrestato a Parma con 14 kg di cocaina un corriere della droga albanese Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel bagagliaio dell’auto era stato ricavato un doppio fondo in cui erano nascosti 12 panetti del valore di oltre un milione di euro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arrestato il piromane che terrorizzò Parma appiccando il fuoco a undici auto - Insieme al fratello è stato ritenuto responsabile dei cinque incendi appiccati a Parma il 24 aprile del 2021 che avevano interessato numerosi veicoli parcheggiati in vari punti della città. I roghi si registrarono tra le ore 19 e le 22 quando i vigili del fuoco e le forze di polizia furono... (Parmatoday.it)

In fuga a 16 anni sull'auto rubata : arrestato dopo un rocambolesco inseguimento per le vie di Parma - In fuga a 16 anni sull'auto rubata: arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, che lo hanno bloccato in flagranza di reato. Il 16enne, nato a Parma, è ritenuto presunto responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione. Denunciato un... (Parmatoday.it)

Arrestato il pusher della coca : aveva messo in piedi un grosso giro di spaccio tra Parma e Sorbolo Mezzani - . . La Squadra Mobile di Parma ha arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Bologna, un trentenne cittadino nigeriano residente a Parma, condannato in via definitiva alla pena di 5 anni di reclusione, 1 mese e 22 giorni per un cumulo di pene conseguenti a. (Parmatoday.it)