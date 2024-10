Allerta maltempo per domani: le zone interessate, regioni a rischio (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Protezione Civile ha emesso un’Allerta meteo arancione per le regioni di Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto per venerdì 18 ottobre, a causa di un’ondata di maltempo che sta colpendo il Centro-Nord e la Sardegna. Le forti piogge e i temporali sono causati da una perturbazione di origine atlantica, che porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche, estendendosi dalle regioni nord-occidentali verso il resto del settentrione e le regioni centrali tirreniche, fino ad arrivare alla Campania e alla Sicilia. In particolare, in Liguria molte scuole resteranno chiuse, soprattutto nelle province di Savona e La Spezia. Tra i comuni interessati dalla chiusura scolastica ci sono Albenga, Alassio, Andora, Pietra Ligure e molti altri. Thesocialpost.it - Allerta maltempo per domani: le zone interessate, regioni a rischio Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Protezione Civile ha emesso un’meteo arancione per ledi Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto per venerdì 18 ottobre, a causa di un’ondata diche sta colpendo il Centro-Nord e la Sardegna. Le forti piogge e i temporali sono causati da una perturbazione di origine atlantica, che porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche, estendendosi dallenord-occidentali verso il resto del settentrione e lecentrali tirreniche, fino ad arrivare alla Campania e alla Sicilia. In particolare, in Liguria molte scuole resteranno chiuse, soprattutto nelle province di Savona e La Spezia. Tra i comuni interessati dalla chiusura scolastica ci sono Albenga, Alassio, Andora, Pietra Ligure e molti altri.

