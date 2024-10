Al Mercato Campagna Amica di Via del Campo arrivano gli assaggi gratuiti di cocktail agricoli (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arriva al Mercato coperto di Campagna Amica di Via del Campo “La Stagionalità in un sorso”, un ciclo di eventi organizzati insieme a Camera di Commercio di Genova che mira a far conoscere i prodotti del territorio attraverso i cocktail dei migliori bartender di Genova, aderenti al marchio di Genovatoday.it - Al Mercato Campagna Amica di Via del Campo arrivano gli assaggi gratuiti di cocktail agricoli Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arriva alcoperto didi Via del“La Stagionalità in un sorso”, un ciclo di eventi organizzati insieme a Camera di Commercio di Genova che mira a far conoscere i prodotti del territorio attraverso idei migliori bartender di Genova, aderenti al marchio di

Pausa pranzo con il cibo delle nostre terre : la novità quotidiana del Mercato coperto Campagna Amica - «Vogliamo essere sempre più vicini ai piacentini e offrire ogni giorno il buon cibo contadino delle nostre aziende agricole». A parlare è il direttore di Coldiretti Piacenza, Roberto Gallizioli, che annuncia l’importante novità al via al Mercato Coperto di Campagna Amica di Piacenza. Da martedì... (Ilpiacenza.it)

La vendemmia arriva in centro città a Verona per un fine settimana di degustazioni al Mercato coperto di Campagna Amica - Sabato 5 e domenica 6 ottobre, dalle. Proprio come sta accadendo in molte aziende agricole del territorio, nel fine settimana in Galleria Filippini si respirerà aria di mosto grazie alla Festa dell’Uva e della Vendemmia che si terrà al Mercato Coperto di Campagna Amica, in via Macello, 5 a Verona. (Veronasera.it)

Torna il Mercato della Terra di Slow Food a Sommacampagna - Domenica 6 ottobre, torna l’invito a portare sulle tavole il cibo buono e rispettoso dei territori e della stagionalità del Mercato della Terra Slow Food di Sommacampagna. Nell’alberata piazza del centro storico del paese si riuniranno, dalle 9 alle 13.35 piccoli produttori e artigiani del cibo... (Veronasera.it)