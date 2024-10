Agroalimentare, Ravanelli (Bf): “Per sostenibilità serve equilibrio tra tutte fasi filiera” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per andare nella direzione di una maggiore sostenibilità nel settore Agroalimentare, bisogna "trovare un equilibrio tra tutte le fasi della filiera, anche con la grande distribuzione". Oltre a "leggi che ci aiutino a supportare i passaggi relativi alla sostenibilità" e una "comunicazione a 360 gradi nei confronti del consumatore". E' questa la 'ricetta' L'articolo Agroalimentare, Ravanelli (Bf): “Per sostenibilità serve equilibrio tra tutte fasi filiera” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per andare nella direzione di una maggiorenel settore, bisogna "trovare untraledella, anche con la grande distribuzione". Oltre a "leggi che ci aiutino a supportare i passaggi relativi alla" e una "comunicazione a 360 gradi nei confronti del consumatore". E' questa la 'ricetta' L'articolo(Bf): “Pertra” proviene da Webmagazine24. Visualizzale notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Sostenibilità nel settore agroalimentare : il modello di Bonifiche Ferraresi al Human&Green Retail Forum - Ultimo aggiornamento il 17 Ottobre 2024 da Laura Rossi Facebook WhatsApp Twitter . Questo approccio ha portato l’azienda a sviluppare un marchio solido, collaborando con grandi nomi della distribuzione, i quali hanno fornito un canale di crescita e visibilità. Marzia Ravanelli, rappresentante di Bonifiche Ferraresi, ha condiviso le strategie adottate dalla sua azienda per promuovere ... (Gaeta.it)

Il cambiamento necessario nel settore agroalimentare : la sostenibilità come nuovo modello di consumo - Il presidente di Fruttagel ha evidenziato come questo “primo tempo” di sostenibilità, facilmente riconducibile alla mera efficienza economica, stia per lasciare il posto a un “secondo tempo”. L’equilibrio come concetto chiave per il futuro Fabbrino ha definito la parola chiave per il “secondo tempo” della sostenibilità come “equilibrio”. (Gaeta.it)

