Under 14 e 13 prof Giornata storta per i nostri ragazzi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) A secco14 e 13 di casa nostra che partecipano ai campionatiessionistici. Il Rimini ha lasciato tutto al Cesena in entrambe le categorie. E lo stesso hanno fatto idella San Marino Academy sul campo della Reggiana. Biancorossi e biancazzurri restano ancora a quota zero in classifica in questo avvio di campionato.14essionisti. Girone 5 (3ª): Reggiana-San Marino Academy 4-1, Rimini-Cesena 2-4, Spal-Sassuolo 1-0, Modena-Bologna 6-5, Parma-Carpi 7-0. Classifica: Parma, Cesena 9; Bologna, Modena, Reggiana, Spal 6; Sassuolo 3; Rimini, San Marino Academy, Carpi 0.13essionisti. Gruppo 4 (3ª): Modena-Bologna 3-3, Parma-Carpi 4-0, Reggiana-San Marino Academy 3-2, Rimini-Cesena 2-3. Classifica: Parma, Sassuolo 9; Modena 7; Cesena, Reggiana 6; Bologna 4; Spal 3; Rimini, Carpi, San Marino Academy 0.