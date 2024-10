Ucraina-Russia, chi vince guerra a Kursk? Le due verità di Mosca e Kiev (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le forze armate ucraine hanno invaso la regione russa il 6 agosto: dopo 2 mesi e mezzo, chi sta vincendo? Il 6 agosto scorso le forze ucraine sono entrate in Russia, nella regione russa di Kursk, arrivando a occupare in poche ore, secondo la versione di Kiev, 1.250 chilometri quadrati di territorio e il controllo Sbircialanotizia.it - Ucraina-Russia, chi vince guerra a Kursk? Le due verità di Mosca e Kiev Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le forze armate ucraine hanno invaso la regione russa il 6 agosto: dopo 2 mesi e mezzo, chi stando? Il 6 agosto scorso le forze ucraine sono entrate in, nella regione russa di, arrivando a occupare in poche ore, secondo la versione di, 1.250 chilometri quadrati di territorio e il controllo

Combattimenti in corso : la situazione nella regione russa di Kursk tra Ucraina e Russia - Ultimo aggiornamento il 16 Ottobre 2024 da Sofia Greco Facebook WhatsApp Twitter . I rappresentanti militari russi hanno annunciato operazioni per riconquistare il territorio perduto, ma la verità rimane difficile da accertare a causa delle restrizioni sui reportage e l’assenza di una cronaca indipendente. (Gaeta.it)

Zelensky dal Papa mentre la Russia schiera 50.000 soldati nel Kursk - 000 uomini nel Kursk mentre nella notte missi balistici lanciati su Odessa hanno fatto 4 morti. Roma, 11 ottobre 2024 – Verso le 9. Intanto non si fermano le ostilità in Ucraina. Udienza anche a spagnolo Sanchez . Terza volta che s'incontrano. 30 il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in vaticano per incontrare papa Francesco nell’ambito del tour che ieri l’ha portato a ... (Quotidiano.net)

Ucraina - Zelensky : “Manteniamo la pressione sulla Russia nella regione di Kursk” - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze ucraine “stanno mantenendo la necessaria pressione sulla Russia” nella regione di confine di Kursk, conquistata due mesi fa. Nel suo quotidiano video notturno da Kiev, il leader ucraino ha anche annunciato due nuovi pacchetti di sanzioni contro “coloro che hanno tradito l’Ucraina e anche contro la produzione militare in Russia”. (Lapresse.it)