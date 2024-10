Sydney Sweeney è irriconoscibile nelle foto del set del prossimo film sulla boxe

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)del set delsi trasforma nella pugile Christy Martin durante le riprese del nuovo biopic senza titolo di David Michod in unascattata dal set. La star di Euphoria è stata scritturata per interpretare la Martin, ex pugile professionista, coinvolta nella realizzazione del. Questo avviene mentresta rapidamente diventando una star importante dopo aver interpretatocome Immaculate e Anyone But You. Le, scattate di recente dal Daily Mail dal set di Charlotte, in North Carolina, offrono uno sguardo leggermente sfocato sull’incredibile trasformazione di. Tuttavia, non è difficile notare l‘impressionante somiglianza dell’attore con il pugile reale.indossa una fascia anni ’90, una tuta blu scuro e un maglione marrone.