“Stop bombing Gaza”, annullata la multa all’apicoltore di Desio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) annullata la multa all’apicoltore che, al mercato di Desio in provincia di Monza, ha esposto uno striscione con la scritta ‘Stop bombing Gaza’, Stop ai bombardamenti su Gaza. A quanto apprende l’Adnkronos, i carabinieri di Monza hanno annullato in autotutela la sanzione. Così riporta l’agenzia di stampa Adnkronos in una nota dopo la diffusione della notizia della sanzione che era stata fatta all’uomo. Secondo quanto si legge, infatti, l’annullamento sarebbe avvenuto in seguito a una errata interpretazione della norma da parte del carabiniere intervenuto. all’apicoltore era stata applicata una sanzione in base all’articolo 23 comma 1 del codice della strada, che vieta l’affissione di cartelli che possano arrecare disturbo visivo agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. Bergamonews.it - “Stop bombing Gaza”, annullata la multa all’apicoltore di Desio Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)lache, al mercato diin provincia di Monza, ha esposto uno striscione con la scritta ‘’,ai bombardamenti su. A quanto apprende l’Adnkronos, i carabinieri di Monza hanno annullato in autotutela la sanzione. Così riporta l’agenzia di stampa Adnkronos in una nota dopo la diffusione della notizia della sanzione che era stata fatta all’uomo. Secondo quanto si legge, infatti, l’annullamento sarebbe avvenuto in seguito a una errata interpretazione della norma da parte del carabiniere intervenuto.era stata applicata una sanzione in base all’articolo 23 comma 1 del codice della strada, che vieta l’affissione di cartelli che possano arrecare disturbo visivo agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Multato lo striscione "Stop bombing Gaza". Il caso arriva in parlamento - "Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di repressione del dissenso in Italia, con recenti casi di intimidazioni nei confronti di individui che esprimono sostegno alla causa palestinese. Lo chiede Nicola Fratoianni deputato di Avs con un'interrogazione parlamentare al governo. (Agi.it)