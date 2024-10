Sport.quotidiano.net - Sella, trasferta in salita a Bologna: "Fiducia nella strada intrapresa"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) E derby sia. Infrasettimanale di lusso questa sera per la, impegnata al PalaDozza contro la Fortitudo (palla a due alle 20.30), in quella che ormai è diventata una classica dei tempi recenti in Serie A2, tra stagione regolare e playoff. Un appuntamento al quale la Effe ci arriva lanciata da due vittorie consecutive, che hanno raddrizzato la barra dopo un inizio shock (tolta la vittoria in Supercoppa), fatto di due inciampi rumorosi a Milano e Rimini, parzialmente oscurati dal bis ravvicinato con Orzinuovi e Cremona. Qualche problema in più invece per Cento, che si presenta al ‘Madison’ con alle spalle tre stop consecutivi, con Forlì, Orzi e Udine, e che per questo avrebbe bisogno di un’impresa che da queste parti è stata già compiuta (chiedere a Tomassini di due anni fa, sotto Natale), ma che oggi, almeno sulla carta, appare complicatissima.