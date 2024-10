Zon.it - San Cipriano Picentino, rapina e tentato omicidio a un gioielliere: arrestato uomo del napoletano

Leggi tutta la notizia su Zon.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) I Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R.M. della Compagnia di Salerno e della Stazione di Sanhanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Riesame in accoglimento dell’appello cautelare proposto dalla Procura della Repubblica e divenuta esecutiva a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione, nei confronti di una persona della provincia di Napoli in relazione ai reati di, tentataaggravata, lesioni personali, e detenzione e porto illegale di armi.