Ilveggente.it - Ricchi all’improvviso con questo Gratta e vinci: un gioco da ragazzi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), diventarenon potrebbe essere più facile di così: 10 milioni di euro senza il minimo sforzo. Il loro piano era perfetto. Almeno all’apparenza. Già, perché poi, nei fatti, faceva acqua da tutte le parti. Eppure, nessuno si era reso conto né di quanto fosse pericoloso, né di quali rischi corressero. Lo hanno portato avanti con orgoglio fino a che hanno potuto. Fino a che qualcuno non si è reso conto che qualcosa non quadrava. Tre uomini in Puglia hanno fatto qualcosa d’impensabile (Instagram) – Ilveggente.itSi mette male, adesso, per i tre uomini protagonisti della storia che stiamo per raccontarvi, che hanno giocato con il fuoco e che si sono scottati. Iniziamo col dire che hanno tutti tra i 46 e i 51 anni e che vengono da Martina Franca e Ceglie Messapica.